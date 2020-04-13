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13апреля
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сегодня, 21:01 0

Приамурье получило больше миллиарда на выплаты за рождение первого ребенка

Приамурье получило больше миллиарда на выплаты за рождение первого ребенка
Фото: totalhub.ru

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в этом году предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. На эти цели из федерального бюджета выделили 1 миллиард 118 миллионов рублей.

Такую выплату в этом году получат как минимум 1 436 семей. С начала реализации программы ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка была предоставлена 4 141 амурской семье. Из них в 107 семьях первые дети рождены в 2020 году.

Кроме этого, программа предусматривает ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей. На это предусмотрено 667,8 миллиона рублей. 567,7 миллиона рублей из них – средства федерального бюджета, остальное – областного.

Выплату в этом году впервые получат 914 семей. 357 амурских семей с начала года уже получили деньги за рождение третьего и последующих детей.

Еще одна мера соцподдержки – единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка. Ее получат 6 360 семей на общую сумму 500,7 миллиона рублей. С начала года такой мерой поддержки воспользовались 486 семей. На эти цели было потрачено 13,2 миллиона рублей. Материнский капитал уже реализовали 142 семьи, которые получили 21 миллион рублей.

С этого года условия предоставления выплаты изменились – получить ее теперь может большее число амурчан. Речь идет не только о малообеспеченных гражданах, но и тех, чьи доходы ближе к «среднему классу» (критерий нуждаемости был повышен до двукратной величины). Кроме того, с 2020 года жители региона, ставшие родителями впервые, будут получать ее, пока малышу не исполнится три года, сообщает правительство Амурской области.

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#дети #финансы

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