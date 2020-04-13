Благовещенскую разлучницу предупредили траурным венком

В социальных сетях появилось оригинальное предостережение в адрес владелицы автомобиля Nissan Juke. На капот белой иномарки положили похоронный венок с посланием.

На лобовом стекле рядом маленьким похоронным венком была прикреплена записка: «Настюха! Спи спокойно со своим мужем! А не с чужими!».

Пользователи немедленно откликнулись на это своеобразное выражение чувств. «Женская ревность и месть – это и страшная, и страстная штука», – философски заметил один их комментаторов.

«Пожелала счастья муженьку с Настенькой и послала их в светлое будущее. Ещё время тратить на всякую фигню, деньги тратить, лучше себе новое платьице и в клубешник с подругами», – прагматично рассудила другая подписчица.

«Да… Настенька уже не та», – сокрушенно намекнул поклонник советской киносказки «Морозко»