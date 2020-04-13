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13апреля
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сегодня, 19:59 5

Благовещенскую разлучницу предупредили траурным венком

Благовещенскую разлучницу предупредили траурным венком
Фото: www.instagram.com

В социальных сетях появилось оригинальное предостережение в адрес владелицы автомобиля Nissan Juke. На капот белой иномарки положили похоронный венок с посланием.

На лобовом стекле рядом маленьким похоронным венком была прикреплена записка: «Настюха! Спи спокойно со своим мужем! А не с чужими!».

Пользователи немедленно откликнулись на это своеобразное выражение чувств. «Женская ревность и месть – это и страшная, и страстная штука», – философски заметил один их комментаторов.

«Пожелала счастья муженьку с Настенькой и послала их в светлое будущее. Ещё время тратить на всякую фигню, деньги тратить, лучше себе новое платьице и в клубешник с подругами», – прагматично рассудила другая подписчица.

«Да… Настенька уже не та», – сокрушенно намекнул поклонник советской киносказки «Морозко»

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Надо было еще бутылек валерьянки вылить на венок.

  • Жид пархатый

    Жид пархатый
    1 час назад

    Средневековье какое-то

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    жена значит не эректит никак. но цепляется как может

  • Терминатор

    Терминатор
    35 минут назад

    Остаётся надеяться, что кое кто одумается, а то известно чем такие похождения заканчиваются. Это ещё хорошо, что девушку Настю просто предупредили.

  • Жид пархатый

    Жид пархатый
    31 минута назад

    И чем же они заканчиваются?

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