Амурчанину грозит суд за нарушение режима самоизоляции

В Благовещенский городской суд поступило дело об административном правонарушении в отношении гражданина за нарушение режима самоизоляции. Побывавший в Таиланде житель Амурской области покинул квартиру и отправился в гараж.

Подсудимому инкриминируется правонарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

Обвинение утверждает, что нарушитель получил постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области о самоизоляции на период 14 дней, после того как прибыл из иностранного государства (Королевство Таиланд). Согласно документу жителю Благовещенска следовало находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом в указанный период.

8 апреля 2020 года сотрудники МО МВД России «Благовещенский» проверили соблюдение гражданином режима самоизоляции. Мужчина дома отсутствовал. Его супруга сообщила, что он пошел ставить принадлежащий ему автомобиль в гараж.



Таким образом, в действиях амурчанина, по мнению органов полиции, усматриваются признаки административного правонарушения. Как сообщает Благовещенский городской суд, административный материал в ближайшее время будет рассмотрен по существу.