Противопожарный режим действует на всей территории Амурской области

С 13 апреля введен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в Тынде и Тындинском районе. С 11 апреля аналогичные меры были установлены в Зее, Зейском и Сковородинском районах.

Теперь противопожарный режим действует на всей территории Приамурья, сообщает Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Жителям области во время особого противопожарного режима запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно ст. 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.



Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенском и Архаринском районах Амурской области действует один из самых высоких классов пожарной опасности ­– четвертый. Еще в восьми районах установлен третий класс опасности.