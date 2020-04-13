Есть у эпидемии начало, нет у эпидемии конца: вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Вирусолог объяснил, почему при выборе даты до 30 апреля для введения нерабочих дней учитывались два цикла по 14 дней.

«Четырнадцать дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период – около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», – заключил эксперт.

Анатолий Альштейн также заявил, что прекращение противоэпидемических мероприятий и снятие ограничительных мер – это, прежде всего, политический шаг. «Это решение принимают не ученые – заявил вирусолог. – Его принимают политики. Все, что делается, основано на трех моментах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации. Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия 30 апреля могут и отменить, плохо – продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий. Не будет резкого перехода к нормальной жизни».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока, заявил Онищенко. – Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что середина недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Она пояснила, что Владимир Путин не случайно выбрал дату до 30 апреля для введения нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. Она добавила, что оценить эффект от «социального разобщения» можно будет только в конце апреля. Пока рано делать выводы о возможности продления ограничений после 30 апреля.

В России из-за пандемии введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. 9 апреля ограничения, введенные для населения и бизнеса, смягчили в 56 из 85 российских регионов.