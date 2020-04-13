Половина отделов закрыта: о нынешней работе ТРЦ «Острова» (видео)

«Наверное, неправильно говорить, что мы открылись полностью, потому что открытых и закрытых отделов примерно 50 на 50. Режим работы торгового центра прежний», – рассказал управляющий Альберт Скнарин.

До сентября в «Островах» будет закрыта ледовая арена. Также не функционируют кинотеатр, культурно-спортивная площадка «Гранд Арена», детские игровые комнаты.

Из торговых точек пока не возобновили работу некоторые отделы парфюмерии и косметики, бытовой техники, ювелирные магазины, филиалы крупных торговых сетей. Эти компании сами приняли решение пока не возобновлять работу, продажа товара идет через Интернет. Фудкорт работает на вынос.

Предприниматели, которые возобновили работу, усилили меры дезинфекции у себя в отделах и призывают соблюдать посетителей санитарные нормы. Так, на входе у некоторых отделов продавцы разместили листовки с предупреждением, что разрешают вход в маске, а также памятки с элементарными правилами. «Оденьте маску. Продезинфицируйте руки или оденьте перчатки (так в тексте – Прим.ред.). Старайтесь не прикасаться к лицу. Соблюдайте дистанцию в метр», – гласит одно из объявлений.

Руководство торгово-развлекательного центра организовало на входе в районе Эйфелевой башни пост дезинфекции. Там дежурят охранники, у которых при себе имеются дезинфицирующий раствор для обработки рук посетителей, влажные салфетки и термометр, чтобы в случае недомогания измерить гражданам температуру. Внутри комплекса проводится регулярная влажная уборка. Обслуживающий персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты – масками.

«Пока работаем, наблюдаем, для всех это новшество. Вроде бы все прописано в постановлении, но мы как слепые котята, потому что все в первый раз. Наша дальнейшая работа будет зависеть от положения дел в городе, регионе, стране», – заключил Альберт Скнарин.

До 13 апреля в ТРЦ в период ограничительных мероприятий в ТРЦ функционировали только продуктовые магазины и аптечные пункты. Как сообщало Амур.инфо, решение смягчить меры и дать возможность некоторым организациям возобновить свою работу приняли на заседании оперативного штаба в правительстве региона 10 апреля. Губернатор разрешил возобновить работу торговым центрам, парикмахерским, ремонтным мастерским при условии строгого соблюдения всех санитарных мер безопасности: использовании защитных масок, ограниченного числа посетителей, постоянной дезинфекции.

Ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, в том числе фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговых организации, бассейны, компьютерные клубы и компьютерные залы будут закрыты еще до 19 апреля.