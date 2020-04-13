В «Ритуальных услугах» не смогли пояснить, откуда в лесу взялись надгробные таблички

В МКП «ГСТК» Благовещенска ответили за запрос Амур.инфо по поводу найденных в лесу надгробных табличек. Там пояснили, что к данной находке предприятие отношения не имеет.

В подразделении «Ритуальные услуги» МКП «ГСТК» пояснили, что существует порядок, согласно которому перед демонтажем памятника или замене его на новый родственники умершего заполняют заявку с указанием перечня работ. При этом им необходимо определить, что делать с табличкой. Всем гражданам предлагают «захоронить табличку» при установке нового памятника.

По захоронениям на кладбищах Благовещенска ведется муниципальный архив, поэтому снос захоронений невозможен, пояснили в пресс-службе.

Между тем пользователи в комментариях выдвинули версию, что таблички могли быть сняты кем-то для сдачи в пункт приема металлолома, а когда их не приняли, таблички выбросили в лесу.

Как сообщало Амур.инфо, 13 апреля в редакцию обратилась благовещенка Елена Золото и сообщила о странной находке. В лесу за озером в районе турбазы «Золотой дракон» она нашла выброшенные в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 40 штук.