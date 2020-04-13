Роспотребнадзор опубликовал новые данные по коронавирусу в России

За последние сутки в России подтверждено 2 558 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 62 регионах. Больше всего россиян заболело в Москве – 1 355.

В Московской области – 495 подтвержденных случая, Санкт-Петербурге – 121, в Тверской области – 44.

В дальневосточных регионах новые случаи коронавируса зафиксированы в Хабаровском крае – 14, в Забайкалье – 6, в Приморье – 4, в Республике Саха (Якутия) – 3, по одному больному прибавилось в Магаданской области и Еврейская автономии.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 1 470 человек, сообщается на сайте федерального Роспотребнадзора.

Амурское управление ведомства сообщает, что в Амурской области выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 пациент. На изоляции по месту жительства находятся 614 человек.