В Благовещенске отремонтируют участки четырех улиц, ведущих к медучреждениям

Участки улиц Калинина, Политехнической, Воронкова и Чайковского отремонтируют в этом году в Благовещенске. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ремонт вошли улицы Политехническая от Красноармейской до Октябрьской, ведущая к детский поликлинике № 2; Калинина на участке от Краснофлотской до Пролетарской, которая ведет к городской поликлинике № 1 и Дальневосточному научному центру физиологии и патологии дыхания. На улице Воронкова запланирован ремонт от Тепличной до Новотроицкого шоссе – дорога ведет к областному перинатальному центру и областной консультативной поликлинике. В рамках содержания будет выполнено устройство слоев износа по улице Чайковского от моста через реку Чигиринка до железнодорожного переезда в районе реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.

Подрядные организации выполнят устройство дорожного полотна, отремонтируют тротуары, обустроят пешеходные переходы, установят светофоры и барьерные ограждения, нанесут разметку методом холодного пластика. На всех четырех объектах ремонт будет закончен в конце октября.

Теме масштабного ремонта дорог, ведущих к медицинским учреждениям, большое внимание уделяется на федеральном уровне. Так, в ноябре 2019 года Минтрансом России были разработаны Методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения. В документе говорится о том, что при построении схемы оптимального размещения медицинских организаций необходимо учитывать их транспортную и пешеходную доступность, а также возможности обеспечения своевременного и беспрепятственного проезда транспортных средств, в том числе санитарных автомобилей, к объектам медицинской инфраструктуры. Причем при строительстве больниц и клиник в некоторых случаях потребуется построить и новые дороги.

Всего более 800 дорог разных регионов страны, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программы дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.

«В первую очередь в программы ремонтных работ субъекты включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к больницам, поликлиникам, медицинским центрам. Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное, быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей», — отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Дорожно-строительный сезон 2020 года в регионах, принимающих участие в нацпроекте, стартовал досрочно. Во многих субъектах подрядчики вышли на объекты нацпроекта уже в феврале-марте. Работы удалось благодаря своевременному проведению аукционов по выбору подрядных организаций.

Несмотря на карантин, ремонт дорог продолжается, так как согласно дополнениям Минтруда России к рекомендациям работникам и работодателям в связи с указом президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», организации в сфере дорожного хозяйства отнесены к непрерывно действующим организациям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.