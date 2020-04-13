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13апреля
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В Благовещенске стартовала летняя ремонтная кампания АКС

В Благовещенске стартовала летняя ремонтная кампания АКС

В Благовещенске «Амурские коммунальные системы» начали подготовку к отопительному сезону 2020-2021 года. Утром 13 апреля стартовал капитальный ремонт тепловых сетей в районе домов 281 и 283 по улице Ленина. В общей сложности на этом участке будет заменено 240 метров трубопровода.

Обычно к новому отопительному периоду специалисты начинают готовиться месяцем позднее, во второй половине мая.

«В АКС стартовала летняя ремонтная кампания. Из-за теплых дней в апреле нам удалось начать работы. На названном участке идет плановый ремонт системы отопления. Работы согласованы с администрацией города Благовещенска, управлением ЖКХ. В связи с проводимым ремонтом на сутки приостановлена подача тепла и горячего водоснабжения потребителям, проживающим в пяти домах. Без ресурса один детский сад. Работы планируем завершить уже утром вторника, 14 апреля. Естественно, всем жителям домов, попавшим под отключение, будет произведен перерасчет оплаты за коммунальные ресурсы в связи с отсутствием горячего водоснабжения», – сообщил директор по теплоснабжению ООО «Амурские коммунальные системы» Сергей Громов.

Как пишет пресс-служба АКС, данный участок сетей для ремонта выбран не случайно. Теплотрасса эксплуатируется с 1963 года. Текущий ремонт проводился 5 лет назад. За отопительный период 2019-2020 года на участке было зафиксировано 7 сбоев.

В целом в рамках летней ремонтной кампании АКС запланирована замена 2 километров сетей. Кроме того, под программу замены попали участки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря программе удастся заменить тепловые сети на улице Ленина между Шимановского и Шевченко, на улице Калинина от Краснофлотской до Тенистой, а также на улице Политехнической от Красноармейской до Октябрьской.

Фото пресс-службы АКС

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#ЖКХ

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