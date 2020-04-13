Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" – злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», – рассказал он.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Так, говорит Кузнецов, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом 25 % из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. «Стоит такая процедура 5 тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», – говорит Кузнецов.

Людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

При этом 2 апреля правоохранители задержали семь участников преступной группировки, которая действует на территории республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей, и использует такую схему, сообщает РИА Новости.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной – украсть ваши данные и деньги», – заключил зампред правления Сбербанка.