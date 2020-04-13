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13апреля
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сегодня, 16:45 5

На счет по борьбе с коронавирусом, открытый в Приамурье, поступило почти 3,7 миллиона

На счет по борьбе с коронавирусом, открытый в Приамурье, поступило почти 3,7 миллиона
Фото: pixabay.com

Продолжает функционировать счет, открытый в Амурской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на него поступило почти 3,7 миллиона рублей.

Эти деньги – переводы от крупного бизнеса и от частных лиц. Средства будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Других официальных ресурсов для сбора помощи в Амурской области не существует.

Посильный взнос на благотворительный счет сделали сотрудники Амуржилинспекции. Об этом рассказал начальник ведомства Сергей Молин. Накануне они перечислили на счет свой дневной заработок.

«Это абсолютно добровольное решение наших сотрудников. Мы же видим, каких усилий и денег стоит обеспечение нормальной жизни сейчас. Да и сами участвуем в этом по долгу службы – поддерживаем чистоту, что тоже немаловажно. Я рад, что весь коллектив принял такое решение. Я сам также сделал это и думаю, что те компании и организации, которые имеют возможность сделать это, последуют нашему примеру», – цитирует Сергея Молина пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    тут главное фамилию озвучить и прописать в статье, работники инспекции почему не известные?? а Молина озвучили??

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    42 минуты назад

    Позор

  • Мира

    Мира
    30 минут назад

    Россия...Где ты?

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Серёга красавчик

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    А под какой процент деньги лежат?

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