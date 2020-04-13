На счет по борьбе с коронавирусом, открытый в Приамурье, поступило почти 3,7 миллиона

Эти деньги – переводы от крупного бизнеса и от частных лиц. Средства будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Других официальных ресурсов для сбора помощи в Амурской области не существует.

Посильный взнос на благотворительный счет сделали сотрудники Амуржилинспекции. Об этом рассказал начальник ведомства Сергей Молин. Накануне они перечислили на счет свой дневной заработок.

«Это абсолютно добровольное решение наших сотрудников. Мы же видим, каких усилий и денег стоит обеспечение нормальной жизни сейчас. Да и сами участвуем в этом по долгу службы – поддерживаем чистоту, что тоже немаловажно. Я рад, что весь коллектив принял такое решение. Я сам также сделал это и думаю, что те компании и организации, которые имеют возможность сделать это, последуют нашему примеру», – цитирует Сергея Молина пресс-служба правительства Амурской области.