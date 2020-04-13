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13апреля
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сегодня, 16:43 0

Стас Михайлов рассказал о том, как перенес коронавирус

Стас Михайлов рассказал о том, как перенес коронавирус
Фото: instagram.com/stas_mihailoff/?hl=ru

50-летний певец Стас Михайлов рассказал о том, что поначалу проверки на коронавирус показывали отрицательный результат. Все стало ясно во время последнего тестирования.

«Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ничуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так», – отметил он.

Михайлов безмерно благодарен медикам, которые помогли ему побороть опасное заболевание. «Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат», – цитирует звезду StarHit.

Стас Михайлов рассказывал у себя в аккаунте о течение болезни. Сначала у него поднялась температура. На тот момент он даже не догадывался о стремительно развивающейся пневмонии.

«Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. Надо отдать должное моему другу Марку Аркадьевичу, когда я ему позвонил, он сказал: "Немедленно приезжай!" Я удивился – почему немедленно? Мерил кислород – 98-99. Не думал, что у меня что-то серьезное», – откровенничал певец.

К слову, опасный вирус также был выявлен у коллеги Михайлова – Льва Лещенко. Певец уже успешно прошел лечение в больнице в Коммунарке. COVID-2019 подозревали у Надежды Бабкиной и Игоря Николаева, но результаты анализов оказались отрицательными.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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