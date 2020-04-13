Парень перепутал розжиг с бензином и изменился до неузнаваемости

33-летний Чарльз Диттлер из США пришёл на вечеринку к своей бывшей девушке, где получил травмы, едва совместимые с жизнью. Вместе с друзьями он готовил барбекю, но перепутал розжиг с бензином, после чего его жизнь разделилась на до и после.

Вместе с друзьями Чарльз готовил барбекю. Парень захотел разжечь угасающий огонь, но одна ошибка едва не стоила ему жизни. Вместо жидкости для розжига он случайно схватил канистру с бензином и стал лить его на пламя.

Канистра взорвалась в руке Чарльза, и его сшибло с ног. Он стал кататься по земле, зовя на помощь и думая, что погибнет. Первым в экстренной ситуации среагировал отец бывшей девушки. Он бросился к парню с огнетушителем и тем самым спас ему жизнь, сообщает Life.

«Мне казалось, что моё тело горит изнутри. Я думал, что умру прямо здесь и сейчас. Я горел заживо», – рассказал пострадавший.

Нижнюю часть тела защитили рабочие брюки из огнестойкого материала, но у Чарльза сильно обгорели руки, лицо и туловище. Ожоги оказались настолько серьёзными, что его на две недели пришлось поместить в медикаментозную кому. А после он ещё два месяца провёл в больнице. Но на этом страдания не закончились. В общей сложности он перенес 16 операций. Однако он не потерял бодрость духа и не перестал следить за собой. Сейчас он воспитывает любимого сына и помогает другим пострадавшим людям справляться с переживаниями и не впадать в отчаяние.

«С тех пор я старался изо всех сил жить с улыбкой на лице. Может быть, сейчас я выгляжу по-другому, но я благодарен, что не стал ещё хуже. Некоторые люди остаются совершенно неузнаваемыми», – рассказал он журналистам.