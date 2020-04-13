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13апреля
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сегодня, 16:20 10

Набережную Благовещенска будут ежедневно дезинфицировать

Набережную Благовещенска будут ежедневно дезинфицировать
Фото: архив Амур.инфо

С 14 апреля в Благовещенске ГСТК ежедневно будет обрабатывать дезинфицирующим раствором участок набережной реки Амур от улицы Театральной до улицы Батарейной. Такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Городские власти отмечают: прошедшие выходные показали, что многие жители областного центра не осознают всю серьезность сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Граждане нарушают режим самоизоляции, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Одним из мест массового скопления людей стала благовещенская набережная.

Обработка будет проводиться поливомоечной машиной. Дезинфекции подлежат пешеходные зоны, велодорожки, установленные малые формы и детская площадка, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

Мэрия убедительно просит всех горожан воздержаться от посещения набережной в связи с возможным попаданием на кожу и одежду хлорсодержащих средств.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Трапеза Смысла

    Трапеза Смысла
    1 час назад

    Мыть решили потому как там толпа зараженных гуляет???

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    мэрия убедительно просит всех горожан воздержаться от посещения набережной в связи с возможным попаданием на кожу и одежду хлорсодержащих средств

    А как мороженку кушать?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Хлорка побежит в Амур, китайская сторона напишет ноту протеста, рыбаки останутся без жарёхи

  • ФИО

    ФИО
    47 минут назад

    мда... почему никто не озвучит внятно способы распространения коронавируса? Если как грипп воздушно-капельным путём, то зачем всё это мытье "хлоркой"? Вся эта суета уже кажется более нездоровой, чем сам вирус.

  • Tуман

    Tуман
    40 минут назад

    ФИО

    мда... почему никто не озвучит внятно способы распространения коронавируса? Если как грипп воздушно-капельным путём, то зачем всё это мытье "хлоркой"? Вся эта суета уже кажется более нездоровой, чем сам вирус.



    Суть в том, чтобы народ не гулял по набережной. Вонять будет как в общественном туалете.

  • MadNigra

    MadNigra
    29 минут назад

    Обрабатывать нужно в выходные. Дустом по толпе.

    А ещё говорят в таких случаях напалм с воздуха очень хорош.

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    MadNigra

    Обрабатывать нужно в выходные. Дустом по толпе.

    А ещё говорят в таких случаях напалм с воздуха очень хорош.



    Давно на улице был?

  • mr.Dobro

    mr.Dobro
    8 минут назад

    Видимо дезинфекцию затеяли, потому что там могли гулять заражённые. Логично же? Набка-популярное место. Там много людей всегда. И режим самоизоляции далеко не все соблюдают, к сожалению. Легко заразу подцепить так-то. Поэтому все правильно как по мне.

  • Министрелия

    Министрелия
    5 минут назад

    Да правильно все. Если б дома все сидели, как сказано было, так и проблем бы никаких не было. А теперь только так.

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Правильно-то правильно, но произошло это по глупости властей. Зря с сегодняшнего дня ввели послабления.

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