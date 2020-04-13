Набережную Благовещенска будут ежедневно дезинфицировать

Фото: архив Амур.инфо

С 14 апреля в Благовещенске ГСТК ежедневно будет обрабатывать дезинфицирующим раствором участок набережной реки Амур от улицы Театральной до улицы Батарейной. Такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Городские власти отмечают: прошедшие выходные показали, что многие жители областного центра не осознают всю серьезность сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Граждане нарушают режим самоизоляции, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Одним из мест массового скопления людей стала благовещенская набережная.

Обработка будет проводиться поливомоечной машиной. Дезинфекции подлежат пешеходные зоны, велодорожки, установленные малые формы и детская площадка, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

Мэрия убедительно просит всех горожан воздержаться от посещения набережной в связи с возможным попаданием на кожу и одежду хлорсодержащих средств.