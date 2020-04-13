Амурчанин, давший сотруднику ФСБ взятку в 1 миллион, предстанет перед судом

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего руководителя коммерческой организации, который пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ. Происшествие случилось в начале 2020 года.

Согласно материалам уголовного дела, 6 февраля 2020 года на парковке, расположенной возле Дворца культуры профсоюзов в Благовещенске, обвиняемый дал в качестве взятки 1 миллион рублей сотруднику ФСБ, сообщает амурское следственное управление.

Взаимен сотрудник ФСБ должен был прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении коммерческой организации, которую возглавляла супруга обвиняемого, вернуть ранее изъятые документы, а также не проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении коммерческой организации, руководителем которой является обвиняемый, сообщает прокуратура Амурской области.

Однако сотрудник органов безопасности поставил об этом в известность свое руководство, но для вида он согласился на взятку. Передача денег была зафиксирована в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Взяткодателя задержали на месте преступления.

По ходатайству следователя суд заключил амурчанина под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации имущества наложен арест на его имущество на сумму более 80 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.