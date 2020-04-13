Благовещенские католики впервые отметили Пасху в самоизоляции

Католики и протестанты 12 апреля отметили в Благовещенске один из своих главных праздников – Пасху. Из-за коронавируса служба прошла без прихожан.

Впервые в своей истории римско-католический приход Преображения Господня в Благовещенске встречал Воскресение Христово без прихожан. Месса переместилась в социальные сети.

«Мы в истории своей не помним такого, чтобы светлая Пасха Христова была без людей, – рассказал брат Алексей, монах-вербист (Societas Verbi Divini). – Только духовенство служило мессу, прихожан не было. Верующие нас поддерживали онлайн. Было организовано две трансляции – в Инстаграме и на Фейсбуке».

За три дня пасхальных богослужений в католической церкви – страстной четверг, пятница и святая ночь – к прямому эфиру подключались примерно по 30 человек.

«Обычно к нам так и приходит до 30 человек активных, а в Пасху на службе присутствует около 60 человек, – пояснил брат Алексей. – Тем, кто нерегулярно посещает церковь, была возможность хоть раз в год прийти исповедаться, причаститься. Но тут они такой возможности лишились».

Сейчас в католическом приходе службы онлайн уже закончились. Постоянные мессы будут продолжаться до пятидесятницы. Если ситуация не изменится к лучшему, то воскресные службы тоже планируется транслировать в интернете.

Повторить торжественную пасхальную службу уже не получится, верующим придется ждать до следующего года.

Благовещенские протестантские конфессии только готовятся к торжественным мероприятиям. Пасху они отметят, как и православные, – 19 апреля.

В церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Новое поколение» корреспонденту Амур.инфо сообщили, что пока вопрос с Пасхой открыт, в организации не определились, в какой именно форме будет проходить праздничная служба.

Баптисты обдумывают несколько вариантов пасхальных богослужений. Здесь обычно на Пасху приходят около 200 человек.

«Есть несколько версий того, как мы встретим праздник Пасхи, – рассказал старший пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов "Возрождение" Благовещенска Андрей Зайцев. – Мы можем полностью уйти в виртуальное пространство, праздновать по домам, по семьям. У нас есть закрытая группа в вотсапе, будем использовать все способы удаленного общения. Вторая версия – это перенести празднование Пасхи на месяц в надежде, что изменится ситуация и тогда удастся открыться. Либо комбинированная ситуация: 19 апреля отметим Пасху в виртуальном пространстве, а через месяц попробуем повторить службу. В писании есть такие прецеденты, когда переносилась Пасха на месяц».