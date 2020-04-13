В Приамурье проводится проверка по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны

После публикации ситуацией заинтересовался надзорный орган.

«Прокуратурой области по публикации ИА "Амур.инфо" организована проверка по фактам нарушений социальных прав ветерана Великой Отечественной войны. При выявлении нарушений в его интересах будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка и ее результаты находятся на контроле», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Виктору Викторовичу Попову было всего 9 лет, когда началась Великая Отечественная война. Семья Поповых жила в селе Жерлово Тульской области, которое до осени 1943 года находилось в границах тыла Брянского действующего фронта.

С июня 1941 по 1942 год маленький Витя помогал строить оборонительные сооружения под Мценском, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои – немецкие войска пытались прорваться к Москве. Во время одного из таких авиаударов Виктора Викторовича, по его словам, контузило, и он потерял слух.

С 1957 года ветеран жил на Украине, где ему оформили необходимые документы и он получал все положенные льготы. В 2015 году после того, как Виктор Викторович похоронил жену и когда на Украине уже в мирное время началась война, егозабрала живущая в Благовещенске дочь Наталья.

В привезенных с Украины вещах нашлось удостоверение ветерана – участника Великой Отечественной войны, которое отец получал на Украине. Поэтому Наталья решила помочь отцу оформить инвалидность по причине контузии во время войны, а уже на этом основании получить удостоверение ветерана. В этом случае Виктору Попову положены ежемесячные доплаты – около 15 тысяч рублей.

Но в госорганах объясняют, что для этого нужны подтверждающие документы – медицинская карта Виктора Викторовича, содержащая сведения об обследованиях его здоровья после получения травмы, то есть в возрасте 9-12 лет. Женщина недоумевает, где ей взять документы 75-летней давности.

Вместе с отцом они уже прошли десятки судебных заседаний. И хотя через суд Наталья доказала, что отец принимал участие в строительстве оборонительных сооружений под Мценском во время Великой Отечественной войны, и на основании решения суда ему все-таки выдали удостоверение ветерана в 2016 году, делу это не помогло. Добиться выплат можно, только если в справке МСЭ будет указана контузия, а для этого нужна медкарта тех лет.

«Когда у нас было первое судебное заседание о том, что он принимал участие на строительстве оборонительных сооружений, я имела неосторожность привести его в суд, чтобы он судье все рассказал. Он начал рассказывать все, что было, а потом говорит: "Что я перед вами стою, как мальчик, вы бы это прошли, как я. И вообще, я не понимаю, почему мне на Украине дали это удостоверение, а здесь не дают, хотя я получил контузию в России, а не на Украине. Я на Украине был чужой, и в России я не свой". Короче, с этого заседания я его увезла в кардиологический центр, и он у меня там лежал с давлением. Я от его имени сделал доверенность и больше его никуда не водила», – еле сдерживая слезы, рассказывала Наталья.

Женщина считает, что ее отцу несправедливо отказывают в установлении факта инвалидности с детства вследствие контузии.