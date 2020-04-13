Бронекатер на набережной Благовещенска преобразится

Фото: admblag.ru

В Благовещенске ко Дню Победы будут отреставрированы памятники и мемориальные комплексы. Это коснется мемориального ансамбля на площади Победы, бронекатера на набережной Амура, памятника героям-танкистам в Моховой Пади. На это из городского бюджета выделено более 2,7 миллиона рублей.

На Стене памяти на площади Победы, которая является частью мемориального ансамбля памяти воинов-амурцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, планируется обновить имена амурчан, ушедших на фронт. Также будет проведен косметический ремонт ступеней и подиума у Стены памяти.

Речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны – памятник боевой славы в войне против японских милитаристов, расположенный на набережной реки Амур, ждет косметический ремонт. Бронекатер и пьедестал, на котором он установлен, будут окрашены и приведены в надлежащее состояние.

Также запланированы капитальный ремонт памятника героям-танкистам, павшим в Великой Отечественной войне, и благоустройство прилегающей к нему территории в поселке Моховая Падь. Планируется отремонтировать колонны и пилястры памятника, уложить тротуарную плитку и бордюрный камень, окрасить части монумента.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Ремонт на объектах начнется при установлении благоприятных погодных условий. Завершить его планируется до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.