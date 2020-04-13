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13апреля
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сегодня, 15:35 2

Производители водки начнут выпускать антисептики

Производители водки начнут выпускать антисептики
Фото: pixabay.com

Российские производители спиртного решили выпускать дезинфицирующие средства. Об этом уже заявил «Татспиртпром». Российским игрокам такой шаг позволит еще и возместить потери из-за снижения спроса на легальную водку: лишившиеся доходов россияне стали переходить на спиртосодержащую продукцию, включая антисептики.

О подготовке производства «Татспиртпрома» к выпуску антисептиков рассказали в самой компании изданию «Коммерсант». Там пояснили, что преимуществом для нее будет наличие собственного сырья – «Татспиртпром» выпускает спирт на двух заводах. На одном из них также производится бутилированная вода, поэтому при получении необходимой лицензии компания сможет оперативно организовать выпуск антисептиков на основе этилового спирта в емкостях от 0,5 литра до 5 литров. В «Татспиртпроме» заявили, что ждут от Росалкогольрегулирования (РАР) разъяснений технических нюансов, после чего направят заявку на получение лицензии.

В алкогольной сибирской группе тоже изучают вопрос выпуска антисептиков с марта и отмечают, что процесс их производства требует особого технологического цикла и соответствия широкому перечню требований.

Согласно действующему законодательству, размер пошлины для получения лицензии на производство непищевой спиртосодержащей продукции составляет 800 тысяч рублей, а срок рассмотрения заявления – до 30 дней. На прошлой неделе РАР проинформировало о том, что готово будет рассматривать такие заявления «в кратчайшие сроки».

Специалисты считают, что для алкогольных компаний, которые и так жестко зарегулированы и постоянно подвергаются проверкам, организовать производство антисептиков не составит труда.

Сейчас спрос на антисептики на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос во всем мире. О перепрофилировании части мощностей под выпуск антисептиков сообщали крупнейшие глобальные алкогольные компании. В России еще в начале марта аптечные сети фиксировали рост продаж этой продукции более чем на 130 %, продуктовая розница – на 150 %.

Но, по словам экспертов, около 15 миллионов россиян, в том числе оставшихся без работы в результате введения обязательной изоляции из-за COVID-19, перешли на нелегальный алкоголь и спиртосодержащую продукцию. В их числе – дезинфицирующие средства, которые россияне начали употреблять в разбавленном виде. В результате спрос на легальную водку, который в условиях кризиса традиционно рос, сократился. В марте, отмечает директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, производство водки в стране упало год к году на 21 %, поэтому компании могут начать выпуск антисептиков, чтобы частично возместить убытки.

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#производство

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Новая тема для кноса,сейчас все кинутся ...одни делать,другие пить...и все довольны,где статистика сколько умерло от антисептиков...думаю у нас это не допустят,наш губернатор(когда еще не был в политике) в своё время очень хорошо боролся с контрой(разворачивал вагоны с паленкой)..а потом на месте ликерки построили большой дом..но это совсем другая история...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Возле магазина "Хорошок" на Амурской-Шимановского каждое утро сидят на скамейке три алкаша, один уже без ноги и с костылями.

    Надо им рассказать об этой хорошей новости.

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