Дежурные группы начнут работу во всех детских садах Благовещенска
В Благовещенске с 14 апреля дежурные группы откроются во всех детских садах города. Детей в дошкольных учреждениях будут принимать у тех родителей, которые вышли на работу после периода самоизоляции.
Ранее такие группы работали в нескольких дошкольных образовательных учреждениях. В частности, 13 апреля 160 детей находятся в 13 дежурных группах муниципальных садов. Еще 155 ребят приняли в 19 дежурных групп, работающих в частных садах. Количество мест регулируют на основании обращений родителей. В каждой такой группе могут находиться не более 12 воспитанников.
В соответствии с приказом управления образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в период с 6 по 30 апреля образовательная деятельность в детских садах приостановлена.
Вместе с тем с 13 апреля в Благовещенске возобновили работу многие предприятия и организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Амурской области. Поэтому потребовалось больше мест в дежурных группах. Теперь они будут работать во всех детских садах.
Администрация Благовещенска обращает внимание, что в дежурные группы принимают только тех детей, чьи родители работают в организациях, перечень которых утвержден постановлением правительства Амурской области.
Специалисты также уточняют, что дежурные группы являются разновозрастными. В них осуществляют только уход и присмотр за детьми, образовательная деятельность не ведется, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
По всем имеющимся вопросам родителям следует обращаться по телефонам горячей линии, указанным в таблице
|
№ п/п
|
Наименование ДОУ
|
Адрес корпуса
|
Телефоны горячей линии
|
ФИО ответственного
|
1
|
МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда»
|
Фрунзе, 46 (корпус 4)
|
89622848078
89145604125
|
Косицына Галина Валерьевна
|
2
|
МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска «Фантазия»
|
ул. Игнатьевское шоссе, 14/7
(корпус 3)
|
89241487700
77-31-61
|
Бернякович
Елена Владимировна
|
3
|
МАДОУ «ДС № 5 г.Благовещенска»
|
ул. Ломоносова, 178
(корпус 4)
|
51-23-01
89098107917
|
Васичева
Надежда Петровна
|
4
|
МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»
|
ул. Пушкина, 191 (корпус 1)
|
59-38-32
89143856852
|
Архипова
Татьяна Сергеевна
|
5
|
МАДОУ «ДС № 19
г.Благовещенска
|
Комсомольская,10,(корпус 3)
|
89241408900
52-51-38
|
Федотова
Ирина Владимировна
|
6
|
МАДОУ «ДС № 15 г.Благовещенска»
|
ул. Театральная, д.27/1 (корпус 1)
|
77-25-30
89622837627
|
Ушакова
Наталья Александровна
|
7
|
МАДОУ «ДС № 32 г.Благовещенска»
|
ул. Зелёная, 4
(корпус 1)
|
52-15-00
89145661213,
|
Титова
Наталья Викторовна
|
8
|
МАДОУ «ДС № 35 г.Благовещенска»
|
50 лет Октября 208
(корпус 4)
|
42-54-30
89622846847
|
Храмова
Татьяна Евгеньевна
|
9
|
МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска»
|
ул. Чайковского 197/1 (корпус 2)
|
52-30-02
89246783338
|
Гаученова
Наталья Владимировна
|
10
|
МАДОУ «ДС № 47
г.Благовещенска»
|
Октябрьская, 236
|
51-75-04,
89246709611
|
Дружинина
Галина Михайловна
|
11
|
МАДОУ «ДС № 49 г. Благовещенска»
|
п. Аэропорт 8
|
89638442440
49-40-42
|
Савченко
Ольга Федоровна
|
12
|
МАДОУ «ДС № 50 г.Благовещенска»
|
ул. Политехническая, 52 (корпус 1)
|
89145623537
89098116995
|
Щебуняева Олеся Анатольевна
|
13
|
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»
|
пер.Речной,11 (корпус 2)
|
51-01-33
89146184396
|
Пронькова
Наталья Евгеньевна
|
14
|
МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска»
|
ул. Кантемирова, 8/2
(корпус 1)
|
89145614523
|
Гордиенко
Наталья Анатольевна
|
15
|
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»
|
ул. Студенческая,
д. 34/5 (корпус 2)
|
44-50-36
89622938697
|
Гурина
Татьяна Владимировна
|
16
|
МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г.Благовещенска»
|
ул. Василенко, 20/5
|
209 529
8914585714
|
Коновалова
Светлана Владимировна
|
17
|
МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска»
|
ул. Амурская, 186
ул. Институтская, 17/3
ул. Б-Хмельницкого, 42/2
ул. Широкая, 51
ул. Соколовская, 39
|
89145875890
89145974723
89246719300
89246791715
89248483877
|
Воеводина
Галина Ивановна
|
18
|
МАОУ «Школа №23 г.Благовещенска»
|
п.Моховая Падь, ДОС 7
|
441 375
89963864595
|
Горковенко
Ирина Сергеевна
|
19
|
«Школа № 24 г.Благовещенска»
|
Белогорье, пер.Сосновый, 1
|
338613,
89145763694
|
Солоникина Ольга Павловна
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