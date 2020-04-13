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13апреля
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сегодня, 15:37 1

Дежурные группы начнут работу во всех детских садах Благовещенска

Дежурные группы начнут работу во всех детских садах Благовещенска
Фото: pixabay.com

В Благовещенске с 14 апреля дежурные группы откроются во всех детских садах города. Детей в дошкольных учреждениях будут принимать у тех родителей, которые вышли на работу после периода самоизоляции.

Ранее такие группы работали в нескольких дошкольных образовательных учреждениях. В частности, 13 апреля 160 детей находятся в 13 дежурных группах муниципальных садов. Еще 155 ребят приняли в 19 дежурных групп, работающих в частных садах. Количество мест регулируют на основании обращений родителей. В каждой такой группе могут находиться не более 12 воспитанников.

В соответствии с приказом управления образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в период с 6 по 30 апреля образовательная деятельность в детских садах приостановлена.

Вместе с тем с 13 апреля в Благовещенске возобновили работу многие предприятия и организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Амурской области. Поэтому потребовалось больше мест в дежурных группах. Теперь они будут работать во всех детских садах.

Администрация Благовещенска обращает внимание, что в дежурные группы принимают только тех детей, чьи родители работают в организациях, перечень которых утвержден постановлением правительства Амурской области.

Специалисты также уточняют, что дежурные группы являются разновозрастными. В них осуществляют только уход и присмотр за детьми, образовательная деятельность не ведется, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По всем имеющимся вопросам родителям следует обращаться по телефонам горячей линии, указанным в таблице

№ п/п

Наименование ДОУ

Адрес корпуса

Телефоны горячей линии

ФИО ответственного

1

МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда»

Фрунзе, 46 (корпус 4)

89622848078

89145604125

Косицына Галина Валерьевна

2

МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска «Фантазия»

ул. Игнатьевское шоссе, 14/7

(корпус 3)

89241487700

77-31-61

Бернякович

Елена Владимировна

3

МАДОУ «ДС № 5 г.Благовещенска»

ул. Ломоносова, 178

(корпус 4)

51-23-01

89098107917

Васичева

Надежда Петровна

4

МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»

ул. Пушкина, 191 (корпус 1)

59-38-32

89143856852

Архипова

Татьяна Сергеевна

5

МАДОУ «ДС № 19

г.Благовещенска

Комсомольская,10,(корпус 3)

89241408900

52-51-38

Федотова

Ирина Владимировна

6

МАДОУ «ДС № 15 г.Благовещенска»

ул. Театральная, д.27/1 (корпус 1)

77-25-30

89622837627

Ушакова

Наталья Александровна

7

МАДОУ «ДС № 32 г.Благовещенска»

ул. Зелёная, 4

(корпус 1)

52-15-00

89145661213,

Титова

Наталья Викторовна

8

МАДОУ «ДС № 35 г.Благовещенска»

50 лет Октября 208

(корпус 4)

42-54-30

89622846847

Храмова

Татьяна Евгеньевна

9

МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска»

ул. Чайковского 197/1 (корпус 2)

52-30-02

89246783338

Гаученова

Наталья Владимировна

10

МАДОУ «ДС № 47

г.Благовещенска»

Октябрьская, 236

51-75-04,

89246709611

Дружинина

Галина Михайловна

11

МАДОУ «ДС № 49 г. Благовещенска»

п. Аэропорт 8

89638442440

49-40-42

Савченко

Ольга Федоровна

12

МАДОУ «ДС № 50 г.Благовещенска»

ул. Политехническая, 52 (корпус 1)

89145623537

89098116995

Щебуняева Олеся Анатольевна

13

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»

пер.Речной,11 (корпус 2)

51-01-33

89146184396

Пронькова

Наталья Евгеньевна

14

МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска»

ул. Кантемирова, 8/2

(корпус 1)

89145614523

Гордиенко

Наталья Анатольевна

15

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»

ул. Студенческая,

д. 34/5 (корпус 2)

44-50-36

89622938697

Гурина

Татьяна Владимировна

16

МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г.Благовещенска»

ул. Василенко, 20/5

209 529

8914585714

Коновалова

Светлана Владимировна

17

МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска»

ул. Амурская, 186

ул. Институтская, 17/3

ул. Б-Хмельницкого, 42/2

ул. Широкая, 51

ул. Соколовская, 39

89145875890

89145974723

89246719300

89246791715

89248483877

Воеводина

Галина Ивановна

18

МАОУ «Школа №23 г.Благовещенска»

п.Моховая Падь, ДОС 7

441 375

89963864595

Горковенко

Ирина Сергеевна

19

«Школа № 24 г.Благовещенска»

Белогорье, пер.Сосновый, 1

338613,

89145763694

Солоникина Ольга Павловна

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#дети #образование

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