Дежурные группы начнут работу во всех детских садах Благовещенска

В Благовещенске с 14 апреля дежурные группы откроются во всех детских садах города. Детей в дошкольных учреждениях будут принимать у тех родителей, которые вышли на работу после периода самоизоляции.

Ранее такие группы работали в нескольких дошкольных образовательных учреждениях. В частности, 13 апреля 160 детей находятся в 13 дежурных группах муниципальных садов. Еще 155 ребят приняли в 19 дежурных групп, работающих в частных садах. Количество мест регулируют на основании обращений родителей. В каждой такой группе могут находиться не более 12 воспитанников.

В соответствии с приказом управления образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в период с 6 по 30 апреля образовательная деятельность в детских садах приостановлена.

Вместе с тем с 13 апреля в Благовещенске возобновили работу многие предприятия и организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Амурской области. Поэтому потребовалось больше мест в дежурных группах. Теперь они будут работать во всех детских садах.

Администрация Благовещенска обращает внимание, что в дежурные группы принимают только тех детей, чьи родители работают в организациях, перечень которых утвержден постановлением правительства Амурской области.

Специалисты также уточняют, что дежурные группы являются разновозрастными. В них осуществляют только уход и присмотр за детьми, образовательная деятельность не ведется, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По всем имеющимся вопросам родителям следует обращаться по телефонам горячей линии, указанным в таблице