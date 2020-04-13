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13апреля
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сегодня, 15:08 0

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода
Фото: pixabay.com

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе «Воскресный Вечер» на телеканале «Россия-1».

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», – цитирует Александра Новака ТАСС.

Министр отметил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, снизился на 30 %.

«У нас, например, в Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30 % за этот период карантина, период самоизоляции. Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома, и соответственно на заправках только служебные автомобили», – сказал он.

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#российская власть #транспорт

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