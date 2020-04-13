Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе «Воскресный Вечер» на телеканале «Россия-1».
«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», – цитирует Александра Новака ТАСС.
Министр отметил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, снизился на 30 %.
«У нас, например, в Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30 % за этот период карантина, период самоизоляции. Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома, и соответственно на заправках только служебные автомобили», – сказал он.
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