В Благовещенске провели дезинфекцию автовокзала и железнодорожного вокзала (видео)

Пожарные-спасатели специализированной пожарно-спасательной части Амурской области 13 апреля начали дезинфекцию социально значимых объектов Благовещенска. Первыми обработке были подвергнуты автовокзал и железнодорожный вокзал.

Ранним утром провели дезинфекцию прилегающей территории автовокзала, в 8 часов – железнодорожного вокзала Благовещенска. Все работы ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

«Объекты были определены оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией Амурской области, – прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда. – Обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Дезинфекция объектов с массовым пребыванием людей будет продолжаться в плановом порядке».

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.