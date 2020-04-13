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В Благовещенске провели дезинфекцию автовокзала и железнодорожного вокзала (видео)

В Благовещенске провели дезинфекцию автовокзала и железнодорожного вокзала (видео)

Пожарные-спасатели специализированной пожарно-спасательной части Амурской области 13 апреля начали дезинфекцию социально значимых объектов Благовещенска. Первыми обработке были подвергнуты автовокзал и железнодорожный вокзал.

Ранним утром провели дезинфекцию прилегающей территории автовокзала, в 8 часов – железнодорожного вокзала Благовещенска. Все работы ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

«Объекты были определены оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией Амурской области, – прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда. – Обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Дезинфекция объектов с массовым пребыванием людей будет продолжаться в плановом порядке».

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#коронавирус #МЧС

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