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13апреля
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сегодня, 14:58 0

Узнать о мерах поддержки амурские предприниматели могут по единому номеру

Узнать о мерах поддержки амурские предприниматели могут по единому номеру
Фото: pixabay.com

Проконсультироваться по целому ряду вопросов, начиная от действующих мер налоговой и финансовой поддержки, заканчивая условиями работы предприятий в текущих условиях, предприниматели Амурской области с 13 апреля могут по единому номеру 51-11-11. Позвонить на него можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Линия организована по инициативе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области при техническом содействии компании Ростелеком. Специалисты провайдера специально для амурских предпринимателей разработали голосовое меню с подсказками.

«Многоканальный телефон 8 (4162) 51-11-11 на одной площадке объединил специалистов регионального центра "Мой бизнес", государственной инспекции труда, управлений Роспотребнадзора и федеральной налоговой службы, а также сотрудников отделения Банка России в Амурской области», – рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

Кроме того, на портале правительства Амурской области начал работу специальный раздел поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. Перейти туда можно через баннер. Бизнесмены смогут найти ответы на часто задаваемые вопросы, узнать актуальные меры поддержки, а также познакомиться со всеми нормативными документами. Информационный раздел будет обновляться на регулярной основе, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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