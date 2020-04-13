Минобразования Приамурья: оснований для досрочного завершения учебного года нет

Заместитель председателя правительства области – министр образования Светлана Яковлева провела онлайн пресс-конференцию по вопросам организации учебного процесса в условиях пандемии. Она ответила на популярные вопросы о формах обучения, зарплатах учителям и возможного переноса сроков учебного года из-за коронавируса.

По словам Светланы Яковлевой, при досрочном завершении учебного года придется переносить изучение части материала на следующий год, что не может положительно отразиться на качестве обучения. Кроме того, не началась летняя оздоровительная кампания, и, если дети будут предоставлены сами себе, это тоже может привести к «нежелательным последствиям»

«С другой стороны, когда дети находятся в школе, даже дистанционно, мы всегда можем использовать свой педагогический и образовательный ресурс в воспитательных целях, неоднократно обучая и повторяя детям, что сейчас весь мир и страна настроены на борьбу с таким коварным заболеванием.

В этой части мы проконсультировались с Роспотребнадзором по Амурской области и исходя из ситуации приняли решение, что досрочно учебный год мы не завершаем. Но за собой оставляем право – если будет ухудшаться ситуация или какие-то другие решения будут приняты на уровне РФ, это решение может быть принято. Но в настоящий момент считаем: оснований для досрочного прекращения учебного года нет», – заявила зампред.

По информации регионального минобра, из 294 школ в 85 учреждениях возобновили очное обучение, в 209 образовательных организациях продолжаются дистанционные уроки. Из общего числа школ в 14 действует смешанная форма обучения: часть занятий проходит удаленно, часть – очно.

«Какую форму обучения выбрать – решает руководство муниципалитета, исходя из ситуации в конкретной территории, – сказала зампред. – Пандемия пройдет, а знания должны остаться и быть крепкими. На это нацелена вся система образования области».

Ранее по итогам заседания оперативного штаба в Амурской области было принято решение разрешить очное обучение в образовательных учреждениях за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района. По словам Яковлевой, это продиктовано переполненностью классов в крупных населенных пунктах, при этом дети могут быть носителями инфекции, не проявляя симптомов.

Как было отмечено, форм удаленного обучения много. Уроки могут проходить в режиме видеоконференцсвязи, аудиоконференции, по скайпу, через мессенджеры, а также с использованием бесплатных онлайн-ресурсов («Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Учи.ру» и другие). Также в дистанционном обучении предполагается и самостоятельная работа школьников с учебником и в рабочих тетрадях. При этом выяснилось, что 10 400 учеников в области не могут пользоваться электронными ресурсами для обучения.

«Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть. Переход на дистанционное образование высветил проблемы, над которыми нам придется работать, независимо от того, закончатся такие карантинные мероприятии или нет. Проанализировав ситуацию, мы видим, что 10 % обучающихся в области не имеют возможности использовать электронные средства обучения. Разные причины. Это и низкоскоростной интернет или отсутствие его. Это и отсутствие персональных компьютеров в семьях, особенно малообеспеченных. Это и проблема одного рабочего места, которое вынуждены делить, если можно так сказать, родители и дети. Или если несколько детей в семье, то занять одновременно и выйти в режиме онлайн на урок, который ведет учитель, также проблематично», – признала Светлана Яковлева.

В этом случае проработаны альтернативные формы обучения на бумажных носителях без использования электронных ресурсов, путем получения заданий и оставление своих вариантов на проверку в специальных боксах, имеющихся в школе.

«Часто в министерство поступает вопрос о заработной плате учителей в период дистанционного обучения. Мы понимаем, что в дни, когда не ведутся уроки, педагог все равно занят. Он ведет методическую работу, вносит корректировки в учебную программу. Так было и до пандемии. Поэтому, если учитель не находится в отпуске и работа ведется, его зарплата должна остаться на прежнем уровне», – сообщила Светлана Яковлева.

Также министр напомнила о новых сроках проведения государственной итоговой аттестации. В текущем году экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 8 июня, для девятиклассников – 9 июня. Как стало известно, государственную итоговую аттестацию в девятых классах планируется провести только по двум обязательным предметам (русскому языку и математике), экзамены по выбору проводиться не будут. Еще одно новшество – пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы на базе тех школ, в которых они обучались.

«Изменение сроков проведения экзаменов даст возможность обеспечить оптимальную подготовку к ним. Кроме того, будет перенесена приемная кампания в вузы. Таким образом, все выпускники смогут спокойно подать документы в выбранные учебные заведения», – подчеркнула Светлана Яковлева.

На текущей неделе детские сады по области возобновили работу. В дошкольных образовательных организациях действуют дежурные группы, количество которых в связи с возобновлением работы ряда предприятий увеличено. На сегодняшний день в Приамурье открыто более 100 дежурных групп, в том числе в частных садах. По данным на 10 апреля, 119 дежурных групп были открыты в муниципальных детских садах и 29 – в частных. При этом в каждой такой группе не должно быть больше 12 детей, отметила министр.

В организациях дополнительного образования детей и колледжах продолжается дистанционная форма обучения. При этом по колледжам в ближайшее время может быть принято решение о смешанном обучении. В этом случае дистанционно учиться будут студенты, уезжавшие на практику, чтобы «не усиливать миграционные потоки».

В министерстве напоминают о работе горячих линий министерства образования и науки Амурской области и Амурского областного института развития образования по вопросам обучения в дистанционном режиме. Весь перечень необходимых контактов можно найти по ссылке.