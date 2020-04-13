В Амурской области будет тепло: прогноз погоды на 14 апреля

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14 апреля в Амурской области ночью будет переменно облачно, без осадков. Ветер подует с севера, северо-востока с усилением до 13 метров в секунду. Температура по северу составит минус 2...7, местами – минус 7...11, по югу – минус 3...плюс 2.

Днем на севере будет переменно, на юге – малооблачно, без осадков. Северный, северо-восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 8...13, местами по северу – до 3...8 градусов.

В Благовещенске без осадков. Северный, северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7, в порывах до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 0...плюс 2, днем – плюс 11...13, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.