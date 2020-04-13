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13апреля
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сегодня, 14:37 0

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Фото: instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров начал продавать одежду из своего роскошного гардероба. Об этом в передаче НТВ «Звезды сошлись» рассказал Арсен Айрапетов, который является стилистом звезды.

В эфире Айрапетов рассказал, что в гардеробе Киркорова насчитывается более миллиона вещей, а также около 5 500 пар обуви.

«Сейчас у нас появилось время разгрузить гардероб. Есть возможность отсортировать все. Мы с Филиппом делаем это вместе. Уже шесть дней разбираем гардероб. Еще осталось работы дня на четыре. Потом все это пойдет на продажу. Там вещи брендовые. Продавать будем через онлайн-магазин. Все фотографируем», – поделился звездный стилист.

Стоп-кадр из передачи «Осторожно, Собчак»

Арсен сделала акцент, что не всем подойдут вещи звезды, так как размер одежды, которая выставляется на продажу – 52-58, а также особенностью вещей является длина. Как известно, у Филиппа Киркорова рост 193 сантиметра.

«К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей. Это джинсы и футболки», – констатировал Арсен Айрапетов.

Арсен Айрапетов работает каждый день: он принимает новые партии одежды, сортирует их по брендам и сезонам и советует Киркорову подходящие для мероприятий варианты. Выходные у стилиста выпадают только на время гастролей певца. Айрапетов поделился, что Киркоров в качестве презента чаще всего дарит деньги. За 2 года работы у артиста его костюмер купил себе квартиру в Москве и сделал ремонт.

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#шоу-бизнес

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