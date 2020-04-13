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13апреля
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сегодня, 14:36 1

Мэрия Благовещенска продлила дистанционный режим работы с гражданами

Мэрия Благовещенска продлила дистанционный режим работы с гражданами
Фото: admblag.ru

Дистанционный режим работы с гражданами в администрации Благовещенска продлили до 30 апреля. Это необходимо для защиты посетителей и специалистов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

У горожан есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации: (www.благовещенск.рф, www.admblag.ru), нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации или оставить обращение в специальном ящике для приема корреспонденции.

Подать заявление можно через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) или с помощью сайта МФЦ Амурской области (mfc-amur.ru). Кроме того, обращения принимаются по адресу электронной почты info@admblag.ru или на почтовый адрес: 675000, Благовещенск, улица Ленина, 133.

С вопросами можно обращаться и по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты», сообщает пресс-служба городских властей.

Личный прием граждан структурные подразделения мэрии временно ограничили с 25 марта.

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#городская власть #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    13 минут назад

    Молодцы,берегут себя!Не всем так везёт...

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