Мэрия Благовещенска продлила дистанционный режим работы с гражданами

Фото: admblag.ru

Дистанционный режим работы с гражданами в администрации Благовещенска продлили до 30 апреля. Это необходимо для защиты посетителей и специалистов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

У горожан есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации: (www.благовещенск.рф, www.admblag.ru), нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации или оставить обращение в специальном ящике для приема корреспонденции.

Подать заявление можно через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) или с помощью сайта МФЦ Амурской области (mfc-amur.ru). Кроме того, обращения принимаются по адресу электронной почты info@admblag.ru или на почтовый адрес: 675000, Благовещенск, улица Ленина, 133.

С вопросами можно обращаться и по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты», сообщает пресс-служба городских властей.

Личный прием граждан структурные подразделения мэрии временно ограничили с 25 марта.