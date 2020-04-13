Благовещенские ученые предполагают, что зафиксировали столкновение двух звёзд

Ученые БГПУ зарегистрировали мощный гамма-всплеск, который может свидетельствовать о столкновении двух нейтронных звезд. Космическое событие удалось зафиксировать благодаря установленному в Благовещенске роботу-телескопу «Мастер». Астрономы рассказали об этом в специализированном интернет-журнале «Русский переплет».

Амурской столице повезло с условиями наблюдения: была ночь и подходящая погода.

Поддерживают робот-телескоп на мировом уровне сотрудники университета Владимир Юрков, Юрий Сергиенко и Александр Габович. Зафиксированное событие – результат 10-летнего труда.

«На большом расстоянии от Земли зарегистрирован всплеск. Это взрывоподобное явление очень большой мощности. По энерговыделению — это грандиозное явление! Но, так как это очень далеко от нас, естественно, на нас это никак не сказывается. Тем не менее мы можем зарегистрировать всплеск и определить расстояние до него. Пока еще рано говорить, так как данные не обработаны, но, по предварительной версии, это могло быть столкновение двух нейтронных звезд. Всплеск был зафиксирован на нашем роботе-телескопе», — рассказал доцент кафедры физического и математического образования БГПУ Владимир Юрков.

Он также добавил, что «Мастер» входит в сеть роботизированных телескопов, которые являются детищем МГУ имени Ломоносова.

Данные, полученные в Благовещенске, будут обработаны в лаборатории космического мониторинга МГУ.