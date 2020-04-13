Временных коридоров между Хэйхэ и Благовещенском для пассажиров пока не ожидается

Временных коридоров между Хэйхэ и Благовещенском для возвращения граждан Китая и России пока не ожидается. Об этом сообщили в народном правительстве Хэйхэ.

«Движение по понтонному мосту прекращено из-за потепления, а насчет открытия сообщения на судах на воздушной подушке пока нет договоренности с российской стороной», – сообщает администрация Хэйхэ.

Как сообщает Генконсульство РФ в Харбине на своей странице в соцсети ВКонтакте, в настоящее время все наземные погранпереходы на российско-китайской границе перестали работать в пассажирском направлении.

«Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили, что пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Сохраняется временный запрет для пропуска пассажиров через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия. С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ сейчас пересечь границу нельзя», – сказано в сообщении.

О сроках восстановления работы пунктов пропуска в пассажирском направлении сообщат дополнительно, сообщает Biang.ru.