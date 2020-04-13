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13апреля
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сегодня, 14:00 1

В Китае за сутки зафиксировано 108 случаев заболевания коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано 108 случаев заболевания коронавирусом
Фото: spectr.com.kz

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом: 98 – у граждан, приехавших из-за рубежа, 10 – внутри страны (провинции Хэйлунцзян – семь, Гуандун – три). Об этом сообщил Госкомздрав КНР на официальном сайте.

Также зафиксировано два летальных исхода от вызываемого коронавирусом заболевания. Люди мерли в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в Китае умер 3 341 человек, зарегистрировано 82 160 случаев заболевания, из них 1 378 ввезены из-за границы.

За последние сутки выявлен 61 случай бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 12 из них – «импортированы». Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 064 бессимптомных больных, в 307 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 156 человек, состояние 121 больного оценивается как тяжелое. В то же время более 77 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения, сообщает «Интерфакс».

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 437 случаев заболевания: в Гонконге – 1 004, (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 388 (шесть случаев смерти).

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Антракт в Китае закончился. Давай второй акт, мы готовы к продолжению шоу-спектакля.

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