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13апреля
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сегодня, 13:51 0

Диетолог рассказал о дешёвом заменителе имбиря

Диетолог рассказал о дешёвом заменителе имбиря
Фото: Reinhard Francan с сайта Pixabay

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал полезные свойства имбиря. Также в эфире радио Sputnik он рассказал, чем можно заменить этот полезный продукт.

«Первое, что помогает снизить вероятность заболевания, – это фитонциды, летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы. Кроме имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», – рассказал Гинзбург.

Также он призвал учитывать и противовоспалительный эффект, которым обладает, например, куркума. «Противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Куркуму в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект есть и в ягодах (смородина, черника, клюква, малина). Антиоксидантов больше в куркуме, их практически нет в имбире. Также окрашенные овощи, например, болгарские перцы и томаты, тоже содержат антиоксиданты», – поделился своими знаниями мужчина в эфире.

При этом он напомнил, что растительные продукты лишь укрепляют организм, помогая ему бороться с инфекциями. Для лечения болезней требуются медицинские препараты, которые в индивидуальном порядке назначает врач.

Ранее из-за пандемии коронавируса цены на имбирь, который обладает функциями повышения иммунитета, взлетели в Амурской области.

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#здоровье #медицина

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