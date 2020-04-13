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13апреля
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сегодня, 14:23 0

Амурских старшеклассников приглашают почитать за 300 тысяч рублей

Амурских старшеклассников приглашают почитать за 300 тысяч рублей
Фото: http://gazeta-birulevo-vostochnoe.ru/

Амурские школьники в от 14 до 17 лет могут стать участниками чемпионата «Страница 20» по чтению вслух. Он пройдёт в четвертый раз 20 апреля. В этом году – в режиме онлайн в форме марафона.

В зависимости от количества участников, финал пройдет в один или два этапа, причем отборочного тура не будет. Общей площадкой станет виртуальный зал в программе Zoom, тексты будут высылаться в режиме онлайн. Участники будут без подготовки читать отрывки из книг, а жюри оценит технику чтения и артистизм по шестибалльной шкале.

Анкету участника могу заполнить на официальном ресурсе чемпионата.

Чемпион Благовещенска представит город на региональной конференции «Восток», которая также пройдёт в онлайн-режиме. Суперфинал чемпионата «Страница 20» пройдёт на учебной сцене школы-студии МХТ имени Чехова. Главный приз, за который будут бороться школьники, — 300 тысяч рублей.

По всем вопросам нужно обращаться к организатору в Благовещенске Анастасии Болотиной, номер телефона: +7-914-388-10-20.

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница» существует с 2014 года. Главная его особенность в том, что подготовиться специально к нему невозможно, так как участники не знают, какой текст им достанется. Главный рецепт победы — много читать, учиться понимать и любить текст, знакомиться с лучшими образцами русской и зарубежной прозы и поэзии.

Партнёром сезона 2019-2020 выступает проект «Живые страницы». Мобильное приложение «Живые страницы» показывает читателю классическую литературу в современных форматах и даёт возможность по-новому открыть великие тексты, изучить их историю и прожить произведение вместе с автором и героями. Чемпионат «Страница 20» проходит при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Литературного института им. Горького, литературной премии «Книгу.ру», «Учительской газеты», порталов «Хочу читать» и «Год литературы».

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#дети #культура #образование

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