Блогер напоил жену чаем с водой из туалета, за что был арестован

Пранкер из Саудовской Аравии Хани Халавани (Hani Halawani) опубликовал серию роликов с женой: он напоил ее чаем, приготовленным с водой из туалета. После публикации этого видео в блоге Snapchat – его арестовали.

В коротких роликах он сначала показал зрителям, как набирает воду из унитаза в белую кружку, а затем преподносит чай своей супруге, Алануд Ямани (Alanoud Yamani). Она отказалась от напитка, заподозрив неладное в действиях возлюбленного, но все же успела его отпить. Затем она передала чашку сыну, который тоже попробовал чай.

После ареста видео стало недоступно. Супруга посоветовала убрать ролик, так как многие из его зрителей, дети и подростки, могут попытаться повторить увиденное со своими близкими, сообщает «Лента.ру».

Вскоре после публикации множество пользователей страны в соцсетях выразили возмущение действиями блогера и потребовали наказать его. Если пранкера признают виновным в том, что он умышленно подвергал опасности здоровье других людей, ему грозит крупный штраф или тюремный срок до пяти лет.

Ранее блогер из Калифорнии ради лайков довел жену до истерики. Мужчина приклеил возлюбленной на брови восковую полоску, смазанную обычным клеем.