Благовещенские спортсмены вышли на набережную с обращением к пожилым горожанам

Спортсмены спортивного клуба «Троя» вышли на набережную реки Амур в Благовещенске. Целью было проинформировать пожилых людей о сложной эпидемиологической ситуации.

«По-летнему теплые дни привели к тому, что многие завершили самоизоляцию, и сегодня на набережной очень многолюдно – маленькие дети с родителями, неспешно прогуливающиеся взрослые, спортсмены, пожилые люди, которые должны в этот сложный период, связанный с коронавирусом, находиться дома. В связи с этим спортсмены СК "Троя" вышли на набережную совместно с представителями администрации и ГИБДД с целью проинформировать людей 65+ о сложной эпидемиологической ситуации, в которой они рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих. Мы не ставили своей целью поругать таких людей, мы ставили своей целью донести до них определенную информацию», – сообщил в Инстаграме руководитель клуба Арсен Чихтисов.

Отмечается, что самоизоляция помогла минимизировать число заболевших COVID-19 в Амурской области. «(…) сегодняшний день показал, что в большинстве своем люди группы риска 65+ в людных местах встречались редко», – написал 12 апреля Арсен Чихтисов.

Как сообщало Амур.инфо, за все время в Амурской области зафиксировано 6 случаев заболевания людей COVID-19.