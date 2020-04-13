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13апреля
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сегодня, 13:24 15

Благовещенские спортсмены вышли на набережную с обращением к пожилым горожанам

Благовещенские спортсмены вышли на набережную с обращением к пожилым горожанам

Спортсмены спортивного клуба «Троя» вышли на набережную реки Амур в Благовещенске. Целью было проинформировать пожилых людей о сложной эпидемиологической ситуации.

«По-летнему теплые дни привели к тому, что многие завершили самоизоляцию, и сегодня на набережной очень многолюдно – маленькие дети с родителями, неспешно прогуливающиеся взрослые, спортсмены, пожилые люди, которые должны в этот сложный период, связанный с коронавирусом, находиться дома. В связи с этим спортсмены СК "Троя" вышли на набережную совместно с представителями администрации и ГИБДД с целью проинформировать людей 65+ о сложной эпидемиологической ситуации, в которой они рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих. Мы не ставили своей целью поругать таких людей, мы ставили своей целью донести до них определенную информацию», – сообщил в Инстаграме руководитель клуба Арсен Чихтисов.

Отмечается, что самоизоляция помогла минимизировать число заболевших COVID-19 в Амурской области. «(…) сегодняшний день показал, что в большинстве своем люди группы риска 65+ в людных местах встречались редко», – написал 12 апреля Арсен Чихтисов.

Как сообщало Амур.инфо, за все время в Амурской области зафиксировано 6 случаев заболевания людей COVID-19.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Полиция, администрация, казаки, волонтеры, вот еще и спортсмены. Выбор занятий для времяпроведения на свежем воздухе растет))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Почему спортсменами не соблюдена рекомендованная дистанция?

  • SANTA99

    SANTA99
    1 час назад

    Главное, спортсмены без масок!!!!!!!!!!! Полицейские патрули без масок!!!!!!!!!!!!!! Сейчас козаки еще пойдут без масок!!!!! Кого опасаться?

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Себе прогуляться ...а что...я же с обращением)

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Заказная статья обсуждениям не подлежит!

    Кто то пиарится!!!

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Из под пера честного журналиста, заголовок статьи должен звучать иначе: "Под видом предупреждения короновируса амурские спортсмены вышли на прогулку"

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А почему и них лица пропитые?

    Или это неправильный сракурс?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    54 минуты назад

    Я не понимаю зачем писать о таких людях?

    Они нарушают режим самоизоляции, без масок защитных, что они пропогондируют? А главное лица первого плана фото такие серьезные.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    52 минуты назад

    Amurskiy patriotЯ не понимаю зачем писать о таких людях?

    Они нарушают режим самоизоляции, без масок защитных, что они пропогондируют? А главное лица первого плана фото такие серьезные.


    Писать надо, но в другом контексте. Ибо нефик пыль в глаза пускать

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    45 минут назад

    инициатива всегда еб..т инициатора,

    особенно такая бестолковая

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Это что за вид спортивной тренировки? Наука имеет на это ответ?

  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    почему они без палок?? пенсионер он же упёртый))) сразу не понимает

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    5 минут назад

    Что там делает Имамеев? К чему эта показушность? Почему первый заммэра поддерживает такие акции?

  • Allenga

    Allenga
    4 минуты назад

    Хватит уже к пенсионерам цепляться, приравнивать их к детям неразумным, никто не знает сколько им теплых весенних деньков осталось, чтобы еще и все не соблюдающие режим самоизоляции тыкали их носом. Лучше бы продукты на дверную ручку вешали и бегом убегали, чтобы не ходить пенсионерам по магазинам.

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Менты в СковородинО на прошлой неделе старушку на 1000 р. штрафанули.

    Как мы их все дружно назовём?

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