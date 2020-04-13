В Амурской области за сутки потушили 25 природных пожаров

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

За прошедшие сутки, 12 апреля, в Амурской области потушено 25 природных пожаров – в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Архаринском, Бурейском, Октябрьском, Селемджинском, Шимановском, Свободненском, Благовещенском, Завитинском районах. Огнем пройдено 1 911 гектаров.

Большинство возгораний обнаружено и ликвидировано за один день – 12 апреля. Пожары тушили 311 сотрудников парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, лесной охраны. Задействовали 64 единицы техники, в том числе самолет Ан-2 и вертолет Ми-8 Амурской авиабазы.

Еще 3 пожара было ликвидировано в Тындинском, Сковородинском, Свободненском районах 13 апреля. На возгораниях работали 10 парашютистов Амурской авиабазы, 22 сотрудника лесоохраны, 5 сотрудников противопожарной службы области. Задействовали 9 единиц техники.

13 апреля в Магдагачинском районе локализовано два пожара – в 6,5 километра от села Ушумун и в 13 километрах от села Тыгда. Угрозы населенным пунктам нет. Возгорания тушат 34 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы Амурской авиабазы. Причина пожаров – деятельность местного населения. Огнем пройдено 210 гектаров, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По состоянию на 11:00 13 апреля в Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Зейском, Архаринском, Бурейском районах действует 16 пожаров на площади 498 гектаров. На возгораниях работают 209 сотрудников Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области. Задействовано 47 единиц техники.

Особый противопожарный режим (ОПР) установлен на территории 26 муниципальных образований: Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Ромненского, Тамбовского, Белогорского, Ивановского, Октябрьского, Свободненского, Серышевского, Шимановского, Магдагачинского, Зейского, Сковородинского, Мазановского, Селемджинского районов, в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Свободном, Прогрессе, Циолковском, Шимановске.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.