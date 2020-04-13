Амурский Роспотребнадзор: области приписали заболевших другого региона из-за технической ошибки

«Вчера всех взволновала эта информация. Для всех это было огромной неожиданностью. Прежде всего для нас. Мы разобрались. К сожалению, произошла техническая ошибка, так как ресурс, где происходит выкладка всех данных, очень большой. Очевидно сработал технический и человеческий фактор. Эти 11 случаев не из нашего субъекта, которые в силу технического сбоя отобразились у нас. Ещё раз подчёркиваю – на данный момент за все время у нас 6 лабораторно подтвержденных случаев. В ближайшее время на информационных ресурсах будут внесены соответствующие изменения. Но очень бы хотелось, чтобы «плюсов» у нас не было. Но это всё зависит от нас, уважаемые амурчане. В этих условиях я ещё раз подчёркиваю, что для молодого поколения носительство коронавирусной инфекции может протекать абсолютно бессимптомно. Для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, оно может сопровождаться клиническими тяжёлыми формами. Это то, чего нам всем нельзя допустить», – сказала Ольга Курганова.

Тем временем управление Роспотребнадзора по Амурской области продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. С 1 апреля отменены международные рейсы в Амурскую область. С 9 апреля в аэропорту Благовещенска при помощи стационарного тепловизионного оборудования измеряют температуру тела всех граждан, прибывающих из других регионов. Досмотрено более 400 человек, лиц с повышенной температурой тела не выявлено.

По состоянию на 12 апреля на изоляции по месту жительства находятся 614 жителей области, вернувшихся из-за рубежа, и 2 158 человек, прибывших из других субъектов Российской Федерации. По состоянию на 13 апреля в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области обследовано 2 472 человека (4 153 исследования), на базе лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 801 человек (928 исследований). Обследовано 526 человек с диагнозом внебольничная пневмония, результаты на COVID-2019 отрицательные.

На прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 1 582 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости (19,9 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 67,7 %. Зарегистрировано 3 лабораторно подтверждённых случая гриппа А и В. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями ниже контрольного на 41 %.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней прибывшими в Амурскую область гражданами. В день приезда необходимо сообщить о себе на единый круглосуточный номер горячей линии 112. О своём самочувствии необходимо ежедневно сообщать своему участковому врачу. При появлении симптомов не нужно ходить в поликлинику – врача необходимо вызывать на дом.