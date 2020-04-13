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13апреля
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сегодня, 11:41 6

Мошенники рассылают уведомления о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мошенники рассылают уведомления о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Фото: primorsky.ru/

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции. Эти уведомления рассылаются через СМС и мессенджеры.

По данным компании, сообщения о необходимости выплаты штрафа рассылались через СМС или сообщения в мессенджерах, при этом в сообщениях указывалось ФИО получателя. Авторы ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край).

При попытке позвонить на этот номер звонок переводился якобы на справочную службу МВД РФ. В Group-IB отметили, что в прошлом году, ссылаясь на подобное «постановление» ФСИН №168-322, пользователей «штрафовали» за посещение порносайтов, пишет «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в столице. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф в 4 тысячи, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Assi

    Assi
    23 минуты назад

    НЕ только на стопкороновирус. ру такие данные, но и на сайте роспотребнадзор.ру. Там тоже техническая ошибка? Или какой-то болван у нас при подаче данных цифры перепутал?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    16 минут назад

    Нет, просто какой то болван написал комментарий не туда))

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Шла третья неделя бухача...

  • позитивный

    позитивный
    3 минуты назад

    Суки, даже заработать на дозах не дают

  • позитивный

    позитивный
    3 минуты назад

    На лохах

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    позитивный

    На лохах



    Не не не… Давайте-ка поподробнее о дозах

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