Мошенники рассылают уведомления о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции. Эти уведомления рассылаются через СМС и мессенджеры.

По данным компании, сообщения о необходимости выплаты штрафа рассылались через СМС или сообщения в мессенджерах, при этом в сообщениях указывалось ФИО получателя. Авторы ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край).

При попытке позвонить на этот номер звонок переводился якобы на справочную службу МВД РФ. В Group-IB отметили, что в прошлом году, ссылаясь на подобное «постановление» ФСИН №168-322, пользователей «штрафовали» за посещение порносайтов, пишет «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в столице. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф в 4 тысячи, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.