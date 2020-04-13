Все приезжающие в Суйфэньхэ, граничащий с Россией, обязаны проходить карантин

Город Суйфэньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян, расположенный на границе с Россией, усилил профилактические меры против распространения эпидемии на фоне растущего числа завозных случаев заражения COVID-19.

По сообщению городского оперативного штаба по профилактике и контролю за эпидемией, власти Суйфэньхэ обязали всех въезжающих лиц проходить двухнедельный карантин, сдать два теста на нуклеиновые кислоты и один тест на антитела в сыворотке крови в специализированных заведениях. Городские власти также потребовали сохранять изоляцию и пребывать в домашних условиях в течение 14 дней после их посещения. Все российские водители грузовых автомобилей, въезжающие в город, должны оставлять свои машины и жить в специально выделенных местах.

В Суйфэньхэ задействовано больше сотрудников полиции для проведения учений по тревоге и круглосуточного патрулирования пограничного района. В каждом из микрорайонов города открыт один проход, и сотрудники будут посменно дежурить на пропускных пунктах для проверки температуры тела у входящих на территорию микрорайона людей.

Микрорайон каждые три дня будет предоставлять бесконтактные услуги тем, кто находится дома на карантине, включая покупку предметов первой необходимости и вынос мусора, заявил сотрудник одного из микрорайонов.

По состоянию на полночь субботы, 11 апреля, в городе Суйфэньхэ зарегистрировано 194 подтвержденных случая заражения COVID-19, а также более 100 носителей инфекции без выраженных симптомов заболевания. По словам экспертов, число зараженных может вырасти, пишет Russian.news.cn.