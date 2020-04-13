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13апреля
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сегодня, 11:15 1

В Приамурье коммерческая организация погасила миллионный долг по зарплате

В Приамурье коммерческая организация погасила миллионный долг по зарплате
Фото: pixabay.com

В Амурской области после прокурорской проверки работникам одной из коммерческих организаций была выплачена задолженность по зарплате на сумму около миллиона рублей.

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства об оплате труда. Было установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ООО «Амур Агро Холдинг» не выплатило 29 работникам задолженность по заработной плате на сумму около 1 миллиона рублей.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Амур Агро Холдинг» и его гендиректора административные дела по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Одновременно с этим генеральному директору общества было внесено представление. В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура направила в суд 29 заявлений о выдаче зарплаты.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в результате принятых мер задолженность по заработной плате была полностью погашена.

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#работа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    27 минут назад

    нищие соеводы

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