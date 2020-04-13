Благовещенка нашла в лесу вблизи города много надгробных табличек

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Елена Золото, она сообщила о странной находке. В лесу за озером в районе турбазы «Золотой дракон» были выброшены в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 40 штук.

«Видно, что таблички старые, побитые непогодой. Заметно, что они были откручены. Некоторые с фотографиями детей и взрослых, есть и старые – без фото. Например, есть табличка “Тараканова Феила Яковлевна 1881-1949”. Много дат захоронений 90-х годов, есть и недавние – 2014 года. Переживаю, что где-то освобождают участок кладбища под продажу», – рассказала Елена. Амур.инфо обратилось за разъяснением в пресс-службу городской администрации.

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#жизнь

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Наталья Наделяева