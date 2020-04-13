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13апреля
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сегодня, 11:15 4

Благовещенка нашла в лесу вблизи города много надгробных табличек

Благовещенка нашла в лесу вблизи города много надгробных табличек

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Елена Золото, она сообщила о странной находке. В лесу за озером в районе турбазы «Золотой дракон» были выброшены в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 40 штук.

«Видно, что таблички старые, побитые непогодой. Заметно, что они были откручены. Некоторые с фотографиями детей и взрослых, есть и старые – без фото. Например, есть табличка “Тараканова Феила Яковлевна 1881-1949”. Много дат захоронений 90-х годов, есть и недавние – 2014 года. Переживаю, что где-то освобождают участок кладбища под продажу», – рассказала Елена.

Амур.инфо обратилось за разъяснением в пресс-службу городской администрации.

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#жизнь

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    56 минут назад

    Бомжи скрутили и тащили на метал. но либо отказались принимать, либо что то пошло не так...

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    47 минут назад

    Меньше по лесам шлятся нужно. Завтра она фотки в редакцию отправит как ее зжирают 10 клещей)

  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    Конечно бомжи,не приняли,и выбросили.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    5 минут назад

    Кошмар, учинённый злодеем в лесу, лесополосе, у водоёма, в зарослях (в том числе, камыша), бывало, расследовали более 10-ти лет. Не всегда успешно. Когда ходите по грибы, за папоротником, за валежником, кто-то может за соседним деревом уже собирать свою бруснику.

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