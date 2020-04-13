За последние дни в Благовещенске в ДТП пострадали трое несовершеннолетних

Фото: пресс-служба областного правительства

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. 4 были травмированы, в том числе – дети.

Так, в пятницу, 10 апреля, в 20:37 в Благовещенске, на нерегулируемом перекрестке улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия столкнулись Toyota sai и Toyota chaser. Первый автомобиль не предоставил преимущество второму, двигающемуся по главной дороге. В результате происшествия 17-летняя пассажир автомобиля Toyota chaser была травмирована.

В субботу, 11 апреля, в 18:38 в Благовещенске, в районе улицы 50-летия Октября, 154, 14-летний мальчик – пешеход, перебегая проезжую часть в неустановленном месте, попал под колеса автомобиля Mazda atenza. С травмами подросток доставлен в больницу.

12 апреля в 19:26 в Благовещенске, в районе Кузнечной, 56, 8-летняя девочка- пешеход, переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ее сбил автомобиль Mazda axela. В результате происшествия девочка с травмами была доставлена в больницу.

Оба ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошли в зоне видимости регулируемых перекрестков, сообщает старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

«В связи с вынужденными каникулами закрыты образовательные учреждения, и дети из-за недосмотра родителей не соблюдают введенный режим самоизоляции и часто находятся на улице, в том числе без присмотра взрослых, что вызывает наибольшее опасение. В силу возрастных особенностей и из-за невнимательности могут попасть под колеса автомобилей, в том числе и по собственной неосторожности. Прежде всего сами родители должны знать, где находятся их дети во время прогулки, и как можно чаще напоминать о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге и около проезжей части. Ведь ребенок, заигравшись, сам не поймет, как может оказаться на дороге», – обращают внимание родителей правоохранители.