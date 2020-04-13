В Благовещенске ушел из жизни именитый детский хирург Дмитрий Болгов

12 апреля в Благовещенске скончался Дмитрий Фёдорович Болгов – кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда. Ему было 85 лет.

«Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Дмитрия Федоровича Болгова. Амурская медицина понесла тяжелую утрату. Дмитрий Федорович, ветеран регионального здравоохранения, внёс огромный вклад в его становление и развитие. Он был предан своей профессии. Являлся основоположником Амурской школы детских хирургов, всю свою жизнь посвятил детской хирургии, его трудовой стаж составил 57 лет. Мы запомним его таким, каким он был: талантливым ученым, блистательным хирургом, справедливым и добрым учителем, бесконечно мудрым и великодушным человеком. Мы сохраним эту память навечно в своих сердцах», – сказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Дмитрий Федорович родился 23 февраля 1935 года. Он первым возглавил детское хирургическое отделение, организованное в Амурской областной клинической больнице в 1966 году. С 1970 по 2005 годы руководил курсом детской хирургии в медицинской академии.

Дмитрий Федорович первым в Амурской области в 1971 году выполнил и внедрил в практику катетеризацию подключичной и бедренной вен, а также эпидуральную анестезию, что дало положительные результаты в выхаживании детей.

С целью детоксикации при гнойно-воспалительных процессах Дмитрий Болгов первым в Амурской области стал применять перфузию с использованием биологических органов легких и селезенки. Впервые внедрил методы гемосорбции и УФО кров, а также множество операций при различной хирургической и урологической патологии у детей.

С 2005 по 2015 годы после ухода с кафедры Дмитрий Федорович продолжал работать в хирургическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, всегда пользовался огромным уважением и авторитетом у коллег и пациентов, сообщает амурское министерство здравоохранения.

В последний путь Дмитрия Федоровича родные проводят 14 апреля. Вынос состоится из ритуального зала на улице Кузнечной в 12:00.