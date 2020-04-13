Для бездомных амурчан создают приют круглосуточного пребывания

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Общественники создают для бездомных жителей Амурской области приют круглосуточного пребывания. Помощь амурчанам, оказавшимся в трудной ситуации, оказывают на средства президентского гранта.

Инициатором проекта «Приют круглосуточного пребывания» выступила амурская региональная общественная организация помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Покровъ». Благодаря ему 14 амурчан обретут крышу над головой.

Комфортные условия для их проживания на грантовые средства создают на базе старого приюта для бездомных в селе Садовое. Ранее здесь жили те, кто остался на улице и кого бросили родственники. Среди них инвалиды и пенсионеры. Условия проживания не соответствовали санитарным и гигиеническим нормам, поэтому, чтобы продолжить осуществлять свою деятельность, общественники подали заявку на первый конкурс фонда президентских грантов 2020 года в направлении «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

«Мы выиграли почти 500 тысяч рублей грантовых средств. На полученные деньги закупим кровати и матрасы, чтобы организовать 14 койко-мест, и приобретем плиту, кухонные приборы. Теперь амурчане, оказавшиеся в трудной ситуации, здесь смогут бесплатно получить помощь», – говорит руководитель общественной организации «Покровъ» Виталий Михайлов.

В рамках проекта общественники разработали программу ресоциализации для бездомных: сделали анкету-опросник для бездомных Благовещенска, а также разработали маршрутную карту мест и пунктов помощи для амурчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате реализации проекта всестороннюю помощь получат 32 бездомных города: будут восстановлены документы, оказана социально-духовная помощь, предоставлены кров, пятиразовое питание, возможность привести свой внешний вид и здоровье в порядок. 38 бездомных получат информацию, как и где им смогут оказать помощь в решении их проблем.

Всего в первом конкурсе фонда президентских грантов 2020 года поучаствовали 39 проектов от Амурской области. Победителями стали только 9 из них. Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на помощь бездомным амурчанам, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни.

Во втором конкурсе президентских грантов 2020 года участвуют 16 проектов амурчан. Их тематика разная: популяризация здорового образа жизни, работа с трудными подростками, организация культурных мероприятий, развитие добровольчества, реабилитация детей с ОВЗ, помощь наркозависимым и другие, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.