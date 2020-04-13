Банк России разрешил удаленно открывать счета новым клиентам

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Российским банкам разрешили удаленно открывать счета новым клиентам. В период распространения коронавирусной инфекции россияне смогут обращаться в кредитные учреждения дистанционно. По предварительным данным, для новых клиентов потребуется использование учетной записи на портале госуслуг.

В федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» есть норма о запрете банкам за некоторыми исключениями открывать счета и вклады своим клиентам без личного присутствия физического лица или его представителя. За нарушение этого запрета предусмотрена ответственность.

10 апреля Банк России выпустил информационное письмо, в соответствии с которым с 6 апреля по 1 июля 2020 года ответственность за нарушение этой нормы применяться не будет. Но для этого целью открытия банковских счетов должно являться осуществление или получение социально значимых платежей — алиментов, пенсий, стипендий, иных социальных выплат, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам.

По оценке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, несмотря на эпидемию коронавируса, спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется и будет расти в среднесрочной перспективе. Несмотря на пересмотр ипотечных ставок рядом банков, ЦБ не фиксирует массового повышения ставок по жилищным кредитам, отметила глава ЦБ. На 1 марта 2020 года средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 8,69 %. В ближайшие месяцы этот показатель, очевидно, будет расти.

Также Банк России рекомендовал прописать в договоре банковского счета необходимость идентификации клиента при его личном присутствии после 1 июля 2020 года, сообщает РБК.