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13апреля
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сегодня, 09:57 1

В районе Амурского ГПЗ провели очередной экологический мониторинг

В районе Амурского ГПЗ провели очередной экологический мониторинг
Фото: Instagram amur_gpz

В районе строительства​ Амурского ГПЗ проведен очередной мониторинг экологии окружающей среды. Исследования подтвердили соответствие всех параметров​ российским и международным стандартам.

Работу провели специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу». В течение недели были собраны пробы по всему наружному периметру строительной площадки. Замеры проводили по шести точкам, включая фоновые. Затем, в ходе двухнедельных лабораторных исследований, определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

Мониторинг влияния строительства Амурского ГПЗ на окружающую среду проводится с начала строительства завода, отобрано свыше 2 000 проб. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций на водных объектах, загрязнений почвы и воздуха не выявлено, сообщает пресс-служба OOO «Γaзпpoм пepepaбoткa Блaгoвeщeнcк» в Инстаграме.

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#производство #строительство #технологии

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  • Охранник

    Охранник
    2 часа назад

    удалено (мат)

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