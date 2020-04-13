В районе Амурского ГПЗ провели очередной экологический мониторинг

Фото: Instagram amur_gpz

В районе строительства​ Амурского ГПЗ проведен очередной мониторинг экологии окружающей среды. Исследования подтвердили соответствие всех параметров​ российским и международным стандартам.

Работу провели специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу». В течение недели были собраны пробы по всему наружному периметру строительной площадки. Замеры проводили по шести точкам, включая фоновые. Затем, в ходе двухнедельных лабораторных исследований, определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

Мониторинг влияния строительства Амурского ГПЗ на окружающую среду проводится с начала строительства завода, отобрано свыше 2 000 проб. За весь период наблюдений превышений предельно-допустимых концентраций на водных объектах, загрязнений почвы и воздуха не выявлено, сообщает пресс-служба OOO «Γaзпpoм пepepaбoткa Блaгoвeщeнcк» в Инстаграме.