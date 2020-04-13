Голикова дала прогноз по коронавирусу и объяснила необходимость самоизоляции до 30 апреля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в середине текущей недели станет ясно, смогла ли Россия выйти на плато по заболеваемости коронавирусом или же число зараженных продолжает расти. По ее словам, полностью выйти из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы страна вряд ли успеет.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», – отметила Голикова.

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин не случайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам этого срока можно будет смотреть, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», – добавила она.

Вице-премьер отметила также, что полностью выйти из самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к началу лета. Но только если граждане будут неукоснительно выполнять все рекомендации властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному дистанцированию, пишет «Газета.ру».

Ранее профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц заявил, что отмена ограничительных мер после снижения числа заболевших коронавирусной инфекцией может вызвать новую вспышку. «К сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», – приводит слова ученого РИА Новости.

Шульц также подчеркнул, что для предотвращения сложившейся ситуации с повсеместной самоизоляцией властям разных стран придется возвращаться к ограничительным мерам как в текущем, так и в следующем году.