Что получил Юрий Гагарин за полет в космос: обзор прессы

Юрист Барщевский заговорил о разводах в России; британцу, не оформившему пенсию до 80 лет, выплатили 140 тысяч фунтов (12,9 миллиона рублей); в Амстердаме ужесточили правила посещения «квартала красных фонарей». газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала, все-таки, о космонавтике. В руки «Комсомольской правды» попались рассекреченные документы советского правительства, в которых рассказывается, как власти СССР отблагодарили Юрия Гагарина за его подвиг. Ну, про внеочередное воинское звание и звание Героя Советского Союза знают все. А еще по распоряжению Совета министров СССР ему и членам его семьи подарили: автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку. А Министерство обороны выделило четырехкомнатную квартиру. Жилье было обставлено телевизором «Рубин», радиолой, стиральной машиной, холодильником и пылесосом. А за словом «экипировка» скрывались: пальто зимнее, пальто летнее, плащ, костюм (2 штуки), обувь (2 пары), белье и все такое прочее. Там еще говорится, чем порадовали жену космонавта, а также его родственников – но об этом прочтите сами.

Очень интересно

Из всех сегодняшних публикаций «Российской газеты» я вычленил одну единственную, в которой слово «коронавирус» не упоминается ни разу. Это заметки писателя Павла Басинского о книге литературоведа Анны Сергеевой-Клятис, выпущенной в серии ЖЗЛ. Название книги – «Заложники любви» – говорит само за себя. На ее страницах вы встретите имена и Жуковского, и Пушкина, и Пастернака, и Шпаликова, и… В их творческих биографиях огромную роль сыграли эпизоды биографий личных, и эти эпизоды связаны, конечно (я же не случайно акцентировал ваше внимание на названии книги), с отношениями с дамами сердца. То есть, книга о любви. И уточню: о несчастливой любви.

Летят утки

Тема коронавируса в газете «Известия» раскрывается через замечание полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаила Барщевского – вы его можете постоянно видеть среди зрителей игры «Что? Где? Когда?». Так вот, юрист считает, что после окончания режима самоизоляции в российских судах резко возрастет количество разводов. Именно разводы он поставил на первое место, приведя в пример Китай, где распад семей в условиях пандемии принял чуть ли не массовый характер. Так что продумайте заранее вопросы раздела имущества.

Полный абзац

Вот о чем рассказал «Мир новостей». Некий англичанин по достижении пенсионного возраста продолжил работу. Не захотел проводить время на диване, пожелал остаться в гуще событий и продолжил ишачить, как раб на галерах. А что, не только президенты не могут представить свою жизнь без работы, простые англичане — вот тоже. И так работал мужичок, работал, получал какую-никакую зарплату и совсем, дурень, не знал, что ему еще и пенсия положена. Так до 80 лет и доработал. А потом с соседкой за чаем разговорился, та и прояснила ему ситуацию. Надо отдать должное тамошнему пенсионному фонду: прониклись тугоумием джентльмена, сделали расчет, выплатили бедолаге почти 13 миллионов рублей (это я уже перевел на наши, чтобы вы не мучились, тыкая в калькулятор). Читая, пытался представить себе русского человека на месте британца. Не представил.

На посошок

Напоследок не слишком большой выбор: можно рассказать о том, что власти Амстердама ужесточили правила посещения «квартала красных фонарей». Можно назвать информацию о таксисте из Англии, который, выиграв больше 20 миллионов фунтов стерлингов в лото, продолжил работать таксистом. Можно… Ну и еще ряд подобного.

Но я заострю ваше внимание на заметке из дайджеста «Удивительный мир», в которой говорится о том, что текст битловской песни Hej Jude, написанный рукой Пола Маккартни, продан на аукционе за 910 тысяч долларов. Все-таки сегодня День рок-н-ролла. И, мурлыкая под нос мотив этой славной песенки (слов не знаю, маккартниевского текста в руках не держал), прощаюсь с вами до завтра.