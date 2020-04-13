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13апреля
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 12 апреля

Выбор читателей за 12 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 апреля.

Правительство сообщило, что в Амурской области нет 17 заболевших COVID-19

В правительстве Амурской области назвали ошибкой официальные данные о том, что в регионе увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 12 апреля, в Приамурье выявили 11 новых случаев (всего 17). Однако, как выяснилось, это был технический сбой.

В одном из городов Якутии из-за коронавируса введен карантин

Глава Якутии ввел на территории города Алдана карантин. Режим введен с 00:00 12 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника

Минэкономразвития Амурской области разместило уточняющую информацию по поводу значительного послабления для работы предприятий на территории региона в течение следующей недели. О них рассказали на очередном заседании оперативного штаба.

Ночью в Приамурье искали двух маленьких девочек, ушедших за вербой

В ночь на воскресенье, 12 апреля, в 1:15 в ЕДДС Серышева поступило сообщение о том, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и не вернулись домой. По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.

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#Обзор #интернет #СМИ

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