Выбор читателей за 12 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 апреля.

В правительстве Амурской области назвали ошибкой официальные данные о том, что в регионе увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 12 апреля, в Приамурье выявили 11 новых случаев (всего 17). Однако, как выяснилось, это был технический сбой.

Глава Якутии ввел на территории города Алдана карантин. Режим введен с 00:00 12 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Минэкономразвития Амурской области разместило уточняющую информацию по поводу значительного послабления для работы предприятий на территории региона в течение следующей недели. О них рассказали на очередном заседании оперативного штаба.

В ночь на воскресенье, 12 апреля, в 1:15 в ЕДДС Серышева поступило сообщение о том, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и не вернулись домой. По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.