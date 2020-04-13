Песков: что было за кадром во время отложенного старта на Восточном

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Тогда на космодром приехал Владимир Путин, чтобы наблюдать за пуском ракеты, но старт в итоге отложили на сутки. Президент принял решение остаться, хотя ему советовали уезжать.

«Ракета не полетела, и эксперты, конечно, сразу стали прорабатывать продолжение программы президента, уже в Москве, в других регионах, с тем, чтобы покинуть космодром. Потому что на тот момент никто не знал, будет ли еще одна попытка пуска. Кроме того, представьте себе, что в присутствии президента ракета не полетела бы во второй раз, это был бы, наверное, совсем нежелательный сценарий», – цитирует Пескова сетевое издание «Вести.Ру».

По словам пресс-секретаря главы государства, тогда было непонятно, когда будет осуществлен пуск. «Там же целая цепочка действий, предшествующая пуску. Если пуск не состоялся, это не значит, что откатывается на одну позицию, откатывается полностью весь процесс, его надо начинать заново», – пояснил Дмитрий Песков.

Отмечается, что «эксперты в один голос говорили», что Владимиру Путину нужно улететь и продолжить работу в другом месте, однако глава государства решил остаться. «Президент тогда принял решение, я очень хорошо помню, тогда уже стемнело, и президент сказал: "Давайте ставьте вертолеты, сейчас полетим на космодром"», – вспоминает Песков.

«Не имея информации о том, будет ли принято решение, не будет ли (о пуске ракеты – Прим. ред.), Путин решил остаться на ночное совещание и потом решил остаться на пуск», – добавил представитель Кремля.

Пуск «Союза» состоялся на следующий день и был осуществлен в штатном режиме.